BLOG „Ovo je buđenje Srbije i prava slika naše zemlje“: Veliki broj ljudi na blokadi u Kragujevcu

U Kragujevcu se danas održava veliki skup pod nazivom "Sretnimo se na Sretenje".

Na njega su pozvali studenti, a okupio se veliki broj građana. Danas su u Kragujevcu ljudi iz cele Srbije, svih uzrasta. U petak uveče u Kragujevac su stigle tri kolone studenata – biciklisti, maratonci i oni koji su išli peške. Kako je izgledao poslednji dan „hodočašća" studenata iz čitave Srbije do Kragujevca čitajte u BLOGU N1. Studenti su do Kragujevca pešačili danima, a kako je to izgledalo pogledajte u prilogu Maje Nikolić: