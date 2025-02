Međedović - Umber, uživo: Hamadu pucaju žice na reketu, ima velike probleme!

Hamad Međedović od 15.30 igra finale turnira u Marseju.

Hamad Međedović bori se za svoju prvu ATP titulu, a da bi do nje stigao moraće da savlada Uga Umbera, 17. tenisera sveta. Njihov meč počinje u 15.30 sati. Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut... Vodila se velika borba. Međedović je vidno iznerviran, ali uspeo da stigne do đusa (40:40). Umber je odservirao as, a u narednom poenu je Međedović poslao lopticu u aut, za novo vođstvo rivala. Grešio je Međedović u ovom gemu, slao lopticu u mrežu i aut... Uspeo je