Završen protest dela radnika GSP i studenata: “Ne” ukidanju trolejbusa i privatizaciji Depoa

Više stotina radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) "Beograd" i studenata blokiralo je danas Trg republike, nakon što je istekao rok za odgovor na njihove zahteve o funkcionisanju tog preduzeća upućene gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću i gradskoj upravi.

Blokada je počela u 10.30 i trajala pola sata, a okolne ulice na Trgu republike su bile zatvorene. Okupljeni su nosili transparente 'Trolejbusi nisu problem, oni su heroji grada', 'Čuvajte mrežu, čuvajte grad', 'Đački autobus', 'Sledeće stajalište: ŠTRAJK'. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Predsednik sindikata 'Centar GSP Beograd' Ivan Banković je rekao da nema novih rokova za odgovor na zahteve radnika GSP i da se nada