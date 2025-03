Napad na Sumi – 74 povređenih, pogođene bolnica i škola; u toku američko-ruski pregovori u Rijadu

Rat u Ukrajini – 1.125. dan. Najmanje 74 osoba je povređeno u ruskom raketnom napadu na grad Sumi, saopštavaju ukrajinski zvaničnici, ističući da su pogođenje bolnica i škole. Daleko od fronta, iza zatvorenih vrata u Rijadu su u toku pregovori američke i ruske delegacije.

Broj povređenih u napadu na Sumi porastao na 74 Najmanje 74 osobe su povređeno, uključujući 14 dece, u ruskom napadu na grad Sumi, saopštilo je ukrajinsko Gradsko veće. (Ukrinform) Opširnije Kraće Sibiha: Rusija da zaustavi napade Rusija mora da prekine svoje napade umesto što "daje šuplje izjave o miru", rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha. Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in