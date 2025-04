Majk Meloun: Izgubili smo od Minesote kao tim

DENVER – Mi smo meč protiv Minesote izgubili kao tim, kao Denver, nije utakmicu izgubio jedan igrač, izjavio je trener košarkaša Denvera Majk Meloun posle poraza od Minesote u NBA ligi, prenose danas američki mediji.

Košarkaši Denvera izgubili su jutros na svom terenu od Minesote posle dva produžetka rezultatom 140:139. Ovaj meč je obeležio srpski košarkaš Nikola Jokić, koji je zabeležio 61 poen, 11 skokova i 10 asistencija. To je najveći broj poena u tripl-dabl učinku u istoriji NBA lige. „Imao sam sreću da treniram neke velike igrače. Ali Nikola je na potpuno drugom nivou. Ljudi kažu da nije atleta. A ne može mnogo momaka da radi to što on radi”, dodao je Meloun. Košarkaši