Ferstapen: Start sa pol pozicije doneo mi je pobedu u Japanu

Aktuelni svetski šampion u F1 Holanđanin Maks Ferstapen izjavio je danas da mu je start sa pol pozicije omogućio da ostvari pobedu na Velikoj nagradi Japana.

Ferstapen je danas pobedio na VN Japana. On je na stazi u Suzuki stigao do prve pobede u sezoni, a 64. u karijeri u šampionatu F1. "Na početku (sezone) je bilo veoma teško, ali nismo odustali i nastavili smo da unapređujemo bolid, koji je danas bio u svojoj najboljoj formi. Start sa pol pozicije je zaista omogućio pobedu u ovoj trci", rekao je Ferstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). On je istakao da mu staza u Suzuki mnogo znači. "Bilo mi je u mislima u poslednjih