Ponoš: Skup u subotu pokazuje nespremnost vlasti na dijalog i nerazumevanje dubine krize

Lider stranke SRCE Zdravko Ponoš ocenio je, komentarišući nalog glavnog javnog tužioca u VJT Nenada Stefanovića da bude priveden zbog objave na Tviteru o upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta, da to nije normalno, "pogotovu kada se zna da je to što sam ja napisao istina".

Ističe da su i izjave očevidaca potvrdile da je nešto upotrebljeno, dodajući da je vojnu karijeru proveo u jedinicama za eletronsko izviđanje i ometanje, „znači za elektronsko ratovanje, tako da to je to što sam video na ulici svakako ukazivalo da je primeneno neko oružje koje izaziva takvu pometnju“. „Ono što je usledilo već dan posle je bilo očigledno da su mnogi ljudi zatražili lekarsku pomoć… Ja sam u tom prvom tvitu direktno optužio Aleksandra Vučića da je on