Temu obustavlja isporuke robe iz Kine u SAD zbog američkih carina

Kineska kompanija Temu saopštila je danas da više neće isporučivati robu iz Kine u Sjedinjene Američke Države zbog novih američkih carinskih mera.

Kako prenosi portal ''Tech crunch'', kompanija Temu donela je ovu odluku nakon što je predsednik SAD Donald Tramp ukinuo "de minimis" pravilo, koje je omogućavalo uvoz robe u vrednosti do 800 dolara bez carine. Kako prenosi američka mreža Si-En-Bi-Si (CNBC), američki kupci na Temu platformi već su počeli da uočavaju dodatne "uvozne takse" od 130 do 150 odsto, a kao odgovor na to, kompanija je prestala da prikazuje proizvode iz Kine kao dostupne, dok su ponude sada