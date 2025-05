Rojters: Tramp neće prisustvovati rusko-ukrajinskim pregovorima u Istanbulu

Američki predsednik Donald Tramp neće otići u Tursku na pregovore između Rusije i Ukrajine, preneo je večeras Rojters, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Tramp je ranije danas izjavio da još uvek razmišlja da li će otići u Istanbul, iako mu je raspored poseta i razgovora popunjen, u okviru tekuće turneje po Bliskom istoku, a sutra treba da bude u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američki predsednik je dodao da smatra da bi ruski predsednik Vladimir Putin želeo da on prisustvuje pregovorima u Turskoj. "On bi želeo da budem tamo, i to je mogućnost... Ne znam da li bi bio tamo ako ja nisam tamo. Saznaćemo", rekao je