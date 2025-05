Zelenski: Sastanak sa Putinom potreban da bi se pronašao format za približavanje miru

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je danas da lični sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom ne bi rešio sva pitanja, ali bi mogao predstavljati političku pobedu u smislu pronalaženja formule za približavanje miru. "Ako se sastanem sa Putinom, to bi trebalo da se završi političkom pobedom – prekidom vatre ili razmenom zatvorenika po principu svi za sve. A ako on ne bude došao, to znači da ne želi političku pobedu ni za jednu stranu",