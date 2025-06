Orion telekom ukinuo N1: Korisnike obavestio pola sata ranije

Operator Orion telekom ukinuo je iz svoje ponude N1, javljaju nam gledaoci.

N1 nezvanično saznaje da drugi operator "ima ekskluzivno pravo na emitovanje programa N1" i da je zato "iznenada morao da ukine" taj program. Na pitanje N1 koji je to operater, nema odgovora. A na to zašto su korisnici neposredno pre ukidanja našeg kanala tek obavešteni, rečeno je da „nisu bili u mogućnosti da ih ranije obaveste“. Vlasnik Orion telekoma Slobodan Đinović nije se javljao na pozive novinara N1. Inače, N1 ima važeći ugovor s tom kompanijom do 2026.