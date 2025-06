"Poništeno je jedno biračko mesto" Vučić: Nije realno da rezultat u Kosjeriću može da se preokrene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom toga što je poništeno glasanje na jednom biračkom mestu u Kosjeriću da nije realno da rezultat u tom mestu može da se preokrene, a naveo je i da je lista SNS u Zaječaru dobila 14 odsto glasova više.

- Što se Kosjerića tiče on svakako nije doneo protivzakonitu odluku, da ljudi znaju o čemu se tu radi. Poništeno je jedno biračko mesto - rekao je Vučić na TV Prva. On je kazao da ne misli da je realno da se rezultat u Kosjeriću preokrene. - Teoretski je moguće. Moguće je da Zvezda uzme Ligu šampiona sledeće godine, moguće, ali nije realno - rekao je Vučić. On je objasnio i zbog čega je poništeno glasanje na jednom mestu. - Jedna žena blokader koja je došla i javno