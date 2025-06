Hoće li Iran zatvoriti Ormuski moreuz i kako bi to uticalo na svet

BBC News pre 47 minuta | Novinari informativne

Stocktrek / Getty Images

Vazdušni rat Izraela i Irana koji traje od 13. juna probudio je bojazan da bi Teheran mogao da pokuša da zatvori Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih pomorskih puteva za prevoz nafte.

Strahovi su dodatno pojačani 22. juna, satima pošto je Amerika bombardovala iranska nuklearna postrojenja, obrazloživši da je cilj da se spreči Teheran da razvije nuklearnu bombu.

Iranski parlament odobrio je zatvaranje Ormuskog moreuza, objavila je iranska Pres TV.

Ipak, odluka nije konačna jer sada najviše bezbednosno telo Irana treba da donese konačnu odluku o ovoj meri, prenosi Rojters.

Jedan od komandanata iranske Revolucionarne garde Esmail Kosari rekao je da je zatvaranje moreuza „na dnevnom redu" i da će se to „učiniti kad god bude potrebno".

Iran je prethodno pretio da će blokirati Ormuski moreuz, ključnu pomorsku arteriju za globalnu trgovinu naftom, kao odgovor na pritiske Zapada.

Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je Kinu da utiče na Iran da ne zatvara Ormuski moreuz.

„Ako to učine, biće to još jedna strašna greška. Za njih će to biti ekonomsko samoubistvo.

„Mi zadržavamo mogućnost za rešavanje tog problema, ali i druge zemlje bi to trebalo da razmotre.

„Zatvaranje moreuza bi mnogo više naštetilo privredama drugih zemalja nego našoj", rekao je Rubio američkoj mreži Foks njuz posle objave iranske televizije o odluci parlamenta te zemlje da zatvori moreuz.

Ormuski moreuz je uski morski prolaz na izlazu iz Persijskog zaliva i ključna je tačka svetske trgovine naftom.

Kroz njega svakodnevno prolazi oko četvrtina ukupne svetske trgovine naftom, što ga čini jednim od najvažnijih trgovinskih pravaca na planeti.

Moreuz se nalazi unutar teritorijalnih voda Irana i Omana, a na najužem delu širok je svega 33 kilometra.

Kroz njega brodovi izlaze iz Persijskog zaliva prema Omanskom zalivu i idu dalje prema svetskim tržištima.

Koliko nafte prolazi kroz Ormuski moreuz

Američka Uprava za energetske informacije (EIA) procenjuje da je kroz moreuz u prvoj polovini 2023. godine prošlo oko 20 miliona barela nafte dnevno.

To godišnje iznosi skoro 600 milijardi dolara u trgovini energentima transportovanim plovnim putevima.

Bilo kakvo ometanje plovnog puta moglo bi da izazove značajna kašnjenja u svetskoj isporuci nafte, sa momentalnim domino efektom po njenu cenu.

Međutim, analitičari upozoravaju da bi potencijalno ozbiljnije posledice bile eskalacija sukoba između Izraela i Irana.

Ona bi u rat mogla da uvuče druge zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države, koje zavise od uvoza nafte iz zalivskih zemalja.

Atta Kenare / Getty Images Iranski vojnici učestvuju u Nacionalnom danu Persijskog zaliva u Ormuskom moreuzu

Koliko je uzak Ormuski moreuz?

BBC

Ormuski moreuz je kanal između Irana i Omana.

Njegov ulaz i izlaz su široki oko 50 kilometara, a najuža tačka u sredini iznosi oko 40 kilometara.

Međutim, moreuz je dovoljno dubok za velika plovila samo u središnjem delu.

Mape za pomorsku navigaciju određuju bezbednu ulaznu i izlaznu traku, kao i tampon zonu između njih dve - sve konkretno za teške naftne tankere.

Ukupno gledano, veliki brodovi moraju da plove kanalom koji je širok svega oko 10 kilometara.

Dok tankeri ulaze u Persijski zaliv, oni se približavaju ostrvima Mali i Veliki Tunb – spornim teritorijama između Irana i arapskih zemalja.

Mnogi eksperti smatraju vojnu akciju najverovatnijim metodom ometanja pomorskog saobraćaja.

To se desilo tokom iransko-iračkog rata između 1980. i 1988. godine.

Gallo Images via Getty Images Iran se nalazi na vrhu satelitskog snimka Ormuskog moreuza, sa ostrvom Kešm i Ujedinjenim Arapskim Emiratima na jugu

Odbrambena doktrina?

Analitičari tvrde da Iran smatra zatvaranje Ormuskog moreuza oblikom „moći odvraćanja" - sličnoj posedovanju nuklearnog naoružanja.

Baš kao što se međunarodna zajednica odavno protivi iranskom vojnom nuklearnom programu, velike sile su iznova izjavljivale da ne bi dozvolile Teheranu da koristi stratešku geografsku poziciju da zaguši svetsko snabdevanje energentima.

Stručnjaci često predviđaju da bi Iran mogao privremeno da blokira moreuz.

Ali mnogi su jednako uvereni da bi SAD i njeni saveznici mogli brzo da ponovo uspostave protok pomorskog saobraćaja uz primenu vojnih sredstava.

Kako bi Iran mogao da zatvori Ormuski moreuz?

NurPhoto via Getty Images Iranska revolucionarna garda ima male brodove koji bi mogli da blokiraju moreuz

Izveštaj američke Kongresne istraživačke službe iz 2012. navodi da bi Iran mogao da se odluči za postepeni pristup.

U navedene korake spadaju:

Zabrana plovidbe u Ormuskom moreuzu, bez eksplicitnog navođenja posledica njenog kršenja

Objava da bi plovila koja putuju kroz njega mogla da prolaze inspekciju ili budu predmet zaplene

Ispaljivanje hitaca upozorenja na plovila

Primena vojne sile na konkretnim plovilima

Postavljanje pomorskih mina u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu

Upotreba podmornica i projektila za gađanje trgovačkih i vojnih plovila

AFP via Getty Images Tanker registrovan u Grčkoj Adriande bio je napadnut od Iranaca 1987. godine tokom iransko-iračkog rata

U iračko-iranskom ratu, Iran je koristio rakete „silkvorm" protiv naftnih tankera i postavljao pomorske mine u vodama Zaliva.

Jedna od tih mina pogodila je američki brod USS Semjuel B. Roberts, navevši SAD na vojni odgovor.

Iran nije uspeo do kraja da zatvori Ormuski moreuz, ali je značajno podigao premije brodskog osiguranja i stvorio skupo pomorsko zakrčenje na izlazu iz Zaliva.

Norbert Schiller via Getty Images

Iranske vojne sposobnosti

Dva dana pre nego što je u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran poginuo general-major Husein Salami, tadašnji komandant Iranske revolucionarne garde (IRGC) je posetio pomorske jedinice razmeštene u Ormuskom moreuzu.

Posetio je Persijski zaliv i njegovo okruženje kao jednu od najkritičnijih odbrambenih zona Islamske republike.

Konkretno je istakao brza plovila za lansiranje projektila sposobna da pređu 10 kilometara za manje od tri minuta.

NurPhoto via Getty Images Glavni komandant Islamske revolucionarne garde general-major Husein Salami poginuo je u izraelskom raketnom napadu na Teheran 13. juna

General Salami je rekao da bi u odbrambenim operacijama bili korišćeni ovo plovilo za brze napade, teži borbeni brodovi i rakete.

On je takođe izdvojio protivbrodske pomorske mine kao „jedno od najodlučnijih oružja u pomorskim bitkama".

Salami je rekao da su pomorski dronovi prošireni „u pogledu dometa, sposobnosti i raznolikosti misija".

Šta predviđaju analitičari?

Da bi jedan od najefikasnijih načina za zaustavljenje oko 3.000 brodova koji svakog meseca prolaze ovim plovnim putem bilo postavljanje mina, koristeći brodiće za brzi napad i podmornice.

Iranska redovna mornarica i mornarica Islamske revolucionarne garde mogle bi potencijalno da pokrenu napade na inostrane ratne brodove i trgovačka plovila.

Međutim, veliki vojni brodovi bi mogli zauzvrat da postanu lake mete za izraelske ili američke vazdušne napade.

Iranski gliseri su često naoružani protivbrodskim raketama, a zemlja takođe poseduje čitav dijapazon površinskih plovila, polu-podmornica i podmornica.

Internet stanice za praćenje pomorskog saobraćaja koje koriste satelitske snimke trenutno prijavljuju skorašnje pokrete iranskih vojnih brodova blizu južne morske granice zemlje.

Getty Images Iranska vojska ima čitav niz vojnih plovila, među njima i glisere

Koje zemlje bi bile najteže pogođene zatvaranjem moreuza?

Istraživanje analitičara ukazuje na to da Saudijska Arabija kroz Ormuski moreuz izvozi oko šest miliona barela sirove nafte dnevno - više od bilo koje susedne zemlje.

Kina, Indija, Japan i Južna Koreja su među glavnim uvoznicima sirove nafte koja prolazi kroz njega.

EIA procenjuje da su 2022. godine oko 82 odsto sirove nafte i kondenzata - tečni ugljovodonik male gustine koji obično nastane od prirodnog gasa - što napuštaju moreuz išli za azijske zemlje.

Šesnaestog aprila 2025, samo tri dana pre izraelskog raketnog napada na iransku protivvazdušnu odbranu, zvanična iranska novinska agencija IRNA citirala je južnokorejskog predsednika Juna Suka Jeola, koji je rekao da 60 odsto snabdevanja naftom u njegovoj zemlji prolazi kroz Ormuski moreuz.

EIA kaže da SAD iz moreuza uvoze oko 700.000 barela sirove nafte i kondenzata dnevno - otprilike 11 odsto njenog ukupnog uvoza nafte i tri odsto njene potrošnje benzina.

Zajednički udeo Evrope u nafti koja se prevozi kroz moreuz čini se da je manji od milion barela dnevno.

U svetlu ovoga, izgleda da arapske i azijske zemlje mogu da izgube od potencijalnog zatvaranja Ormuskog moreuza više nego Sjedinjene Države ili evropske sile, koje su se u najskorijem sukobu politički svrstale uz Izrael.

Veliki broj azijskih zemalja neguju dobre ili čak bliske odnose sa Iranom.

Uticaj Kine

CFOTO / Future Publishing via Getty Images Kineske rafinerije

Kina je jedan od najvećih potrošača nafte koja prolazi kroz Ormuski moreuz.

Značajni segment ove nafte Iran prodaje po cenama ispod svetske tržišne vrednosti - vitalna ekonomska slamka spasa koja pomaže Teheranu da se izbori sa bolnim američkim sankcijama.

Kao veliki potrošač iranske nafte, izuzetno je malo verovatno da će Peking pozdraviti bilo kakav rast cena nafte ili ometanje transportnih ruta.

Može se očekivati da Kina iskoristi puni diplomatski potencijal da spreči zatvaranje ovog vitalnog energetskog koridora.

Anas Alhadži, partner u energetskoj konsultantskoj firmi Autluk Advajzors, rekao je za CNBC da bi zatvaranje Ormuskog moreuza verovatno naudilo iranskim saveznicima više nego njegovim neprijateljima.

„Iranci ne žele da urade nešto što bi najpre naudilo njima samima", rekao je on.

Chip Hires via Getty Images Kroz Ormuski moreuz se prevozi oko petine svetske nafte

Da li alternativne rute mogu da zaobiđu blokadu?

Stalna pretnja zatvaranjem Ormuskog moreuza tokom godina je navela zemlje koje izvoze naftu u Zalivskoj oblasti da razviju alternativne izvozne rute.

Prema izveštaju EIA, Saudijska Arabija je aktivirala naftovod Istok-Zapad, 1.200 kilometara dug cevovod koji može da prebaci pet miliona barela sirove nafte dnevno.

Saudijska Arabija je 2019. godine privremeno modifikovala cevovod za prirodni gas tako da prevozi sirovu naftu.

Ujedinjeni Arapski Emirati su povezali kopnena naftna polja sa lukom Fudžairah u Omanskom zalivu preko cevovoda sa dnevnim kapacitetom od 1,5 miliona barela.

U julu 2021. godine, Iran je pokrenuo cevovod Goreh–Džask sa ciljem da prebacuje sirovu naftu do Omanskog zaliva.

Ovaj cevovod trenutno može da prenese oko 350.000 barela dnevno, mada izveštaji navode da Iran to još ne radi.

EIA procenjuje da ove alternativne rute kolektivno drže oko 3,5 miliona barela nafte dnevno, što je otprilike 15 odsto sirove nafte koja se trenutno prevozi kroz moreuz.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.22.2025)