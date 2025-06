U Srbiji danas sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severozapadni vetar,i najviše dnevne temperature do 34 stepena, na istoku zemlje do 36, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Beogradu će biti toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 33 stepena.

Toplo i sunčano vreme zadržaće se u narednom periodu, dok RHMZ upozorava da će temperature u četvrtak biti i do 39 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. juna, do četvrtka se očekuje pretežno sunčano i toplo, sa dnevnom temperaturom u sredu u intervalu od 32 do 37 stepeni, a u četvrtak još toplije - od 36 do 39 stepeni. U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno