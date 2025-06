Narandžasto upozorenje: Kakvo nas vreme očekuje u subotu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasto upozorenje za Beograd, zbog ekstremno visokih temperatura. Kakvi su vremenski uslovi najavljeni za subotu

U saopštenju je navedeno kako će se temperature cele nedelje kretati u rasponu od 36 do 39 stepeni Celzijusa. Subota (28. jun), još jedan je od dana u nizu kada se očekuju visoke temperature. No, u petak (27. jun) očekuje se pad temperature od tri do pet stepeni Celzijusa, uz promenljivo oblačno vreme, uz najavu lokalnih pljuskova i grmljavina. Iz tog razloga, uprkos izdatom obaveštenju koje diže uzbunu, najviša dnevna temperatura u subotu će biti 31 stepen