Danas protest studenata u blokadi: Skup "Vidimo se na Vidovdan" na Slaviji, nadležni pozivaju na suzdržavanje od nasilja

Studenti u blokadi održaće danas, na Vidovdan, protest u centru Beograda. Kako su najavili, okupljanje će biti pod parolom "Vidimo se na Vidovdan" i planirano je za 18 sati na Trgu Slavija. Trajaće do 21 sat.

To je sve što se, za sada, zna o detaljima skupa. Ovaj protest planiran je nakon što su studenti zatražili od aktuelne vlasti raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do Vidovdana, 28. juna, što je bio prvi njihov zahtev. Drugi zahtev je prekidanje skupa u Pionirskom parku u centru Beograda, gde protekla tri meseca kampuju studenti koji traže nastavak univerzitetske godine. Tom prilikom najavili su da, ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni do 28. juna u 21 čas,