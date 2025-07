"Demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, povlačenje tužbi i ukidanje sankcija protiv Rusije, kao i vraćanje zamrznute imovine, moraju da budu deo mirovnog sporazuma", izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

"Ukrajina treba da se vrati izvorima svoje državnosti i da sledi duh i slovo dokumenata koji su stvorili njenu pravnu osnovu", rekao je on u intervjuu za "Mađar nemzet". Lavrov je u tom intervjuu ukazao i na to da se "vojne avanture u Jugoslaviji, Iraku i Libiji ne mogu objasniti namerom da se brani teritorija zemalja članica". "Od koga su se zemlje NATO-a tamo branile? Ko ih je napao? Stoga, pojava baza NATO-a u Ukrajini i uvlačenje same Ukrajine u zaraćeni savez