Muškarac izboden kod Cvetkove pijace: Hitno prevezen na reanimaciju

Muškarac (45) teško je povređen kada je izboden nožem kod Cvetkove pijace.

Povređeni je hitno prevezen u crvenu zonu Urgentnog centra. Juče oko 16 časova u Bulevaru kralja Aleksandra došlo je do ubadanja nožem, rečeno je iz Hitne pomoći. Kako je rekla dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći za RTS, juče je prilikom ubadanja nožem muškarac (45) teško povređen i prevezen u crvenu zonu Urgentnog centra. On je primljen na reanimaciju. Do incidenta je došlo u blizini Cvetkove pijace. Još nije poznato kako je došlo do ubadanja. Kurir.rs/Blic