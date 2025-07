U toku blokada Varadinskog mosta, "neposlušni korzo" ide duž Bulevara Mihajla Pupina (FOTO i VIDEO)

Dvanaesti je dan blokada raskrsnica u Novom Sadu, a za razliku od prethodnih dana, građani su okupljanje započeli kod Varadinskog mosta, "kako bi konačno ceo svet čuo vapaj za slobodom koji već osam meseci odjekuje širom Srbije".

Skup je počeo u 18 sati, a kako je najavljeno, korzo će ići sa ove lokacije do Gradske skupštine. Na Varadinskom mostu okačen je transparent na kom je poručeno "Free Students Now", a koji je postavilo nekoliko ljudi iz Egzitovog tima. Građanske akcije najavljene su na ovom mestu za naredna četiri dana i one će, između ostalog, usključivati i izložbu fotografija koje prikazuju kako je izgledalo prethodnih osam meseci borbe za ispunjenje zahteva. Fotografije su