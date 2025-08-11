VIDEO Međedović izveo magiju i zakazao spektakl sa Alkarazom

Nova pre 8 minuta  |  Autor: Dušan Marković
VIDEO Međedović izveo magiju i zakazao spektakl sa Alkarazom

Hamad Međedović plasirao se u treće kolo mastersa u Sinsinatiju pobedom nad 26. nosiocem Talonom Griksporom – 6:4, 7:6 (3) – i sada ga čeka spektakularan duel sa Karlosom AlkaraZom.

Srbin se u Sinsinatiju vratio na teren izašao posle pauze izazvane povredom na Vimbldonu i odmah pokazao da je spreman za velike izazove. Meč je trajao sat i 40 minuta, a Hamad je dominirao u ključnim trenucima. Imao je 33 direktna poena uz 21 neiznuđenu grešku, dok je rival stao na 20 vinera i 29 promašaja. Jedan od najlepših trenutaka bio je savršeni tviner koji je Međedović izveo u završnici prvog seta. Prvi set rešio je u svoju korist brejkom u petom gemu,
