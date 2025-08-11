Radnički 1923 remizirao u Ivanjici

Fudbaleri Radničkog 1923, predvođeni novim trenerom Aleksandrom Lukovićem, odigrali su nerešeno 2:2 protiv ekipe Javora u Ivanjici, u utakmici 4. kola Superlige Srbije.

Domaćin je bolje otvorio meč i već posle prvog poluvremena imao dva gola prednosti. Strelci za Javor bili su Bajere Lue u 17. i Marko Bjeković u 27. minutu. U drugom poluvremenu Kragujevčani su pokazali karakter i uspeli da se vrate u igru. Stefan Petkoski Ćimbaljević je smanjio na 2:1 u 48. minutu, a Bogdan Mirčetić je u 58. minutu, sa bele tačke, postavio konačan rezultat – 2:2. Radnički je tako osvojio bod na teškom gostovanju, a snimak susreta možete pogledati