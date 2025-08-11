Radnički 1923 remizirao u Ivanjici

RTK pre 2 sata
Radnički 1923 remizirao u Ivanjici

Fudbaleri Radničkog 1923, predvođeni novim trenerom Aleksandrom Lukovićem, odigrali su nerešeno 2:2 protiv ekipe Javora u Ivanjici, u utakmici 4. kola Superlige Srbije.

Domaćin je bolje otvorio meč i već posle prvog poluvremena imao dva gola prednosti. Strelci za Javor bili su Bajere Lue u 17. i Marko Bjeković u 27. minutu. U drugom poluvremenu Kragujevčani su pokazali karakter i uspeli da se vrate u igru. Stefan Petkoski Ćimbaljević je smanjio na 2:1 u 48. minutu, a Bogdan Mirčetić je u 58. minutu, sa bele tačke, postavio konačan rezultat – 2:2. Radnički je tako osvojio bod na teškom gostovanju, a snimak susreta možete pogledati
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Buran meč u Kruševcu i minimalan poraz Borca 1926, crveni kartoni za čačanske trenere

Buran meč u Kruševcu i minimalan poraz Borca 1926, crveni kartoni za čačanske trenere

Morava info pre 59 minuta
Čačani bez trenera završili utakmicu, Trajalu tri boda

Čačani bez trenera završili utakmicu, Trajalu tri boda

Ozon press pre 44 minuta
Čačani bez trenera završili utakmicu, Trajalu tri boda

Čačani bez trenera završili utakmicu, Trajalu tri boda

Sport klub pre 59 minuta
Čačani grmeli na sudije u Kruševcu, sevali crveni kartoni kraj terena

Čačani grmeli na sudije u Kruševcu, sevali crveni kartoni kraj terena

Telegraf pre 44 minuta
Pls: Nikolić junak (video)

Pls: Nikolić junak (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Remi Javora i Radničkog 1923, Železničar razbio imt (video)

Remi Javora i Radničkog 1923, Železničar razbio imt (video)

Sportski žurnal pre 2 sata
Superliga Srbije: Železničar razbio IMT, remi Javora i Radničkog 1923!

Superliga Srbije: Železničar razbio IMT, remi Javora i Radničkog 1923!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalIvanjicaJavorSuperliga

Regioni, najnovije vesti »

Leskovčanina pretukla četvorka u sačekuši

Leskovčanina pretukla četvorka u sačekuši

Jugmedia pre 49 minuta
Godina promena u Nišu: Predsednik Skupštine Igor Novaković o velikim projektima i budućnosti grada [VIDEO]

Godina promena u Nišu: Predsednik Skupštine Igor Novaković o velikim projektima i budućnosti grada [VIDEO]

Glas juga pre 19 minuta
Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara, vatra i dalje u šest opština

Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara, vatra i dalje u šest opština

Nova pre 59 minuta
Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara

Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara

N1 Info pre 34 minuta
Buran meč u Kruševcu i minimalan poraz Borca 1926, crveni kartoni za čačanske trenere

Buran meč u Kruševcu i minimalan poraz Borca 1926, crveni kartoni za čačanske trenere

Morava info pre 59 minuta