uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na ukrajinsku bazu: Jedna osoba poginula, 11 ranjenih

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na ukrajinsku bazu: Jedna osoba poginula, 11 ranjenih

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da će on i Vladimir Putin razgovarati o "razmeni teritorija" kada se u petak sastanu na Aljasci na samitu visokog značaja o ratu u Ukrajini.

Međutim, američki predsednik je izrazio frustraciju zbog Volodimira Zelenskog koji je postavio uslove za takav mogući sporazum. Tramp tvrdi da bi mogao već u prva dva minuta susreta sa Putinom da zna da li je napredak moguć. Tokom konferencije za novinare u Beloj kući u ponedeljak, Tramp je rekao da ga je nerviralo što Zelenski insistira da Ukrajina mora da održi nacionalni referendum o bilo kom mirovnom sporazumu koji podrazumeva priznavanje ruske kontrole nad
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Uživo Zelenski kipti od besa, upozorio svet! ''Rusi se spremaju za novu ofanzivu''

Uživo Zelenski kipti od besa, upozorio svet! ''Rusi se spremaju za novu ofanzivu''

Alo pre 45 minuta
Zelenski: Pokreti ruskih snaga ukazuju na novu ofanzivu; FSB: Sprečen teroristički napad u Moskovskoj oblasti

Zelenski: Pokreti ruskih snaga ukazuju na novu ofanzivu; FSB: Sprečen teroristički napad u Moskovskoj oblasti

RTS pre 1 sat
"Moskva se ne priprema za kraj rata, već za novu ofanzivu" Zelenski pozvao na jedinstvo i pojačan pritisak na Rusiju

"Moskva se ne priprema za kraj rata, već za novu ofanzivu" Zelenski pozvao na jedinstvo i pojačan pritisak na Rusiju

Dnevnik pre 1 sat
Ništa od primirja? "Rusija ne želi kraj rata, pripremaju se za nove napade"

Ništa od primirja? "Rusija ne želi kraj rata, pripremaju se za nove napade"

B92 pre 1 sat
"Spremaju se za novu ofanzivu" Zelenski objavio planove ruske vojske!

"Spremaju se za novu ofanzivu" Zelenski objavio planove ruske vojske!

Alo pre 2 sata
Jedna osoba poginula, 11 je povređeno u ruskom napadu na jedinicu vojske Ukrajine

Jedna osoba poginula, 11 je povređeno u ruskom napadu na jedinicu vojske Ukrajine

RTV pre 4 sati
Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini

Zelenski: Nema znakova da se Rusija priprema da okonča neprijateljstva u Ukrajini

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinReferendumUkrajinaEUBela kućaRusijaDonald TrampRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

(Video) Meštanin srpskom trobojkom dočekuje naše helikoptere: Bukte požari širom Crne Gore, ovaj snimak sa Morače deli region…

(Video) Meštanin srpskom trobojkom dočekuje naše helikoptere: Bukte požari širom Crne Gore, ovaj snimak sa Morače deli region

Blic pre 0 minuta
EU: Još uvek nemamo vremenski okvir za sporazum sa SAD

EU: Još uvek nemamo vremenski okvir za sporazum sa SAD

RTV pre 0 minuta
Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Orban se oglasio nakon što je odbio da potpiše izjavu EU: „Mi nismo pozvani“

Danas pre 45 minuta
Lideri EU sastavili zajedničko saopštenje o Ukrajini pred samit Trampa i Putina, samo jedan je odbio da potpiše

Lideri EU sastavili zajedničko saopštenje o Ukrajini pred samit Trampa i Putina, samo jedan je odbio da potpiše

Blic pre 15 minuta
Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

Sastanak Trampa i Putina: Zašto na Aljasci i hoće li biti 'razmene teritorije'

BBC News pre 11 minuta