uživo RAT U UKRAJINI Raketni napad na ukrajinsku bazu: Jedna osoba poginula, 11 ranjenih

Predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da će on i Vladimir Putin razgovarati o "razmeni teritorija" kada se u petak sastanu na Aljasci na samitu visokog značaja o ratu u Ukrajini.

Međutim, američki predsednik je izrazio frustraciju zbog Volodimira Zelenskog koji je postavio uslove za takav mogući sporazum. Tramp tvrdi da bi mogao već u prva dva minuta susreta sa Putinom da zna da li je napredak moguć. Tokom konferencije za novinare u Beloj kući u ponedeljak, Tramp je rekao da ga je nerviralo što Zelenski insistira da Ukrajina mora da održi nacionalni referendum o bilo kom mirovnom sporazumu koji podrazumeva priznavanje ruske kontrole nad