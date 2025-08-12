MUP: Uhapšen osumnjičeni da je oštetio budžet Novog Sada za više od 7 miliona dinara

Insajder pre 38 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičeni da je oštetio budžet Novog Sada za više od 7 miliona dinara

Policija u Novom Sadu uhapsila je A. B. (54) osumnjičenog da je, kao suosnivač UG "Nove tehnologije" i Udruženja građana "Korak u dobrom pravcu" iz Kaća, iskorišćavanjem svog položaja oštetio budžet Novog Sada za 7.060.000 dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Osumnjičeni je uhapšen u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu sumnjiči se da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika, u saizvršilaštvu sa osumnjičenim Đ.S. kome je određeno zadržavanje 8. avgusta ove godine, saopštili su danas Ministarstvo unutrašnjih poslova i Više javno tužilaštvo u Novom
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Čačanin uhapšen zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji: Svedoci opisali kako je došlo do vatrenog obračuna

Čačanin uhapšen zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji: Svedoci opisali kako je došlo do vatrenog obračuna

Nova pre 3 minuta
Maskiran izrešetao igora pred svedocima, pa nestao: Posle sedam dana potrage uhapšen pucač iz Vrnjačke Banje

Maskiran izrešetao igora pred svedocima, pa nestao: Posle sedam dana potrage uhapšen pucač iz Vrnjačke Banje

Kurir pre 3 minuta
Uhapšen pucač iz Vrnjačke Banje: Kružio kao kobac oko kuće žrtve, pa ga tri puta ranio

Uhapšen pucač iz Vrnjačke Banje: Kružio kao kobac oko kuće žrtve, pa ga tri puta ranio

Telegraf pre 3 minuta
Uhapšen pucač (23) iz Vrnjačke banje: Pokušao da ubije Igora, pa pobegao na motoru: Mup otkrio nove detalje

Uhapšen pucač (23) iz Vrnjačke banje: Pokušao da ubije Igora, pa pobegao na motoru: Mup otkrio nove detalje

Blic pre 28 minuta
Još jedno hapšenje zbog "muljanja" sa projektima koje finansira Grad Novi Sad

Još jedno hapšenje zbog "muljanja" sa projektima koje finansira Grad Novi Sad

Moj Novi Sad pre 23 minuta
Uhapšen mladić (23) zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji Ranio ga iz pištolja i naneo mu tri rane

Uhapšen mladić (23) zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji Ranio ga iz pištolja i naneo mu tri rane

Alo pre 18 minuta
Uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio budžet Novog Sada za više od 7 miliona dinara

Uhapšen muškarac osumnjičen da je oštetio budžet Novog Sada za više od 7 miliona dinara

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetNovi SadTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPkorupcija

Hronika, najnovije vesti »

Čačanin uhapšen zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji: Svedoci opisali kako je došlo do vatrenog obračuna

Čačanin uhapšen zbog pokušaja ubistva u Vrnjačkoj Banji: Svedoci opisali kako je došlo do vatrenog obračuna

Nova pre 3 minuta
Prevarili Nišlijku za 10.000 evra: „Proroci“ sa Fejsbuka osuđeni na zatvor, evo kako su nasamarili ljude

Prevarili Nišlijku za 10.000 evra: „Proroci“ sa Fejsbuka osuđeni na zatvor, evo kako su nasamarili ljude

Nova pre 8 minuta
Ovo je devojka (25) koja je poginula u jezivoj nesreći: Kolima prešla u suprotan smer i sudarila se sa "golfom, preminula u…

Ovo je devojka (25) koja je poginula u jezivoj nesreći: Kolima prešla u suprotan smer i sudarila se sa "golfom, preminula u bolnici

Blic pre 13 minuta
Maskiran izrešetao igora pred svedocima, pa nestao: Posle sedam dana potrage uhapšen pucač iz Vrnjačke Banje

Maskiran izrešetao igora pred svedocima, pa nestao: Posle sedam dana potrage uhapšen pucač iz Vrnjačke Banje

Kurir pre 3 minuta
Ovo je katarina (25) koja je poginula u stravičnom sudaru kod umke: Prešla u suprotnu traku i direktno se sudarila sa "golfom"…

Ovo je katarina (25) koja je poginula u stravičnom sudaru kod umke: Prešla u suprotnu traku i direktno se sudarila sa "golfom" - "Bila je izuzetna devojka..."

Kurir pre 3 minuta