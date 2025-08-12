MUP: Uhapšen osumnjičeni da je oštetio budžet Novog Sada za više od 7 miliona dinara

Policija u Novom Sadu uhapsila je A. B. (54) osumnjičenog da je, kao suosnivač UG "Nove tehnologije" i Udruženja građana "Korak u dobrom pravcu" iz Kaća, iskorišćavanjem svog položaja oštetio budžet Novog Sada za 7.060.000 dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Osumnjičeni je uhapšen u nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu sumnjiči se da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika, u saizvršilaštvu sa osumnjičenim Đ.S. kome je određeno zadržavanje 8. avgusta ove godine, saopštili su danas Ministarstvo unutrašnjih poslova i Više javno tužilaštvo u Novom