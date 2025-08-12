Slovački premijer i šef diplomatije: Incidenti u Bačkom Petrovcu su unutrašnja stvar Srbije

Ministar spoljnih poslova Slovačke Juraj Blanar ocenio je da je slovačka manjina u Bačkom Petrovcu ispolitizovala Slovačke narodne svečanosti izložbom fotografija sa antivladinih protesta u Srbiji, što je izazvalo sukob sa tamošnjim pristalicama vlasti, prenose slovački mediji, a slovački premijer Robert Fico istakao je da je taj događaj unutrašnja stvar Srbije.

'Očigledno je da je politizacija prešla i granice Slovačke', naveo je šef diplomatije dodajući da ne namerava da se meša u unutrašnje političke prilike u Srbiji. 'Ivan Korčok (proevropski političar koji je bio predsednički kandidat u Slovačkoj), samo da bi privukao pažnju, spreman je da podrži protest koji je bio u suprotnosti sa ciljevima organizatora apolitičkog kulturnog događaja i koji policija čak nije ni odobrila. Vredna kultura naših sunarodnika iz Bačkog