Buknuli novi požari u crnoj gori, vatra podmetnuta! Ovo su najkritičnije tačke: I srpski piloti od jutros se bez prestanka bore sa stihijom (video/foto)

Kada se činilo da su u nikšićkoj opštini požari pod kontolom i da će vatrogasci imati mali predah, nova vatrena stihija zahvatila je Velimlje i Goliju.

Kako je Portalu RTNK kazao načelnik nikšićke Službe zaštite i spasavanja Slavko Tadić, gotovo da su sigurni da su ti požari podmetnuti. „Radi se o jako nepristupačnom terenu. Na Velimlju očekujemo da će ujutru priteći u pomoć Avio-helikopterska jedinica“, naveo je Tadić. On je podsetio da je jutros bio aktivan samo požar u rejonu Sjenokosi – Duga – Šume, dok su svi ostali koji su bili aktivni prethodnih dana, pod kontrolom ili ugašeni. Hitna sednica Saveta za