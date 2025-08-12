Crvena zvezda čeka Leh: Sve izvesniji rival u plej-ofu, Poljaci ulaze na stadion

Fudbaleri Crvene zvezde od 21.00 dočekuju Leh iz Poznanja u revanš-utakmici 3. kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona.

Tim sa Marakane je dobio prvi meč sa 3:1. Pred revanš u Beogradu viđene su ružne scene kada su navijači gostujućeg tima počeli da lome izloge po prodavnicama, zbog čega je policija uhapsila deset pristalica Leha. Dešavanja pre, tokom i posle utakmice možete da ispratite na portalu Nova.rs. pic.twitter.com/yWNiDEi0rr Katastrofalno Ukrajinci igraju na Kipru, Pafos je dosad mogao da bukvalno zatrpa mrežu rivala. Ipak, rezultat je još uvek samo 1:0, ukupno 2:0.