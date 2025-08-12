Protest u Bačkoj Palanci, policija između grupe građana i pristalica SNS-a

RTS pre 47 minuta
Protest u Bačkoj Palanci, policija između grupe građana i pristalica SNS-a

U Bačkoj Palanci u toku je protest podrške napadnutom sugrađaninu Draganu Prpi. Sa druge strane nalaze se pristalice SNS-a. Razdvaja ih kordon policije. Protesti i u Vrbasu, Čački i Beogradu.

Pristalice SNS i građani koji protestuju, okupili su se u Uskoj ulici u Bačkoj Palanci. Kordon policije i Žandarmerije obezbeđuje skup i nalazi se između dve grupe građana. Skup grupe građana i u Vrbasu. U Čačku se održala protestna vožnja biciklima koja je trajajal dva sata. Učesnici vožnje su biciklima obišli širi centar grada, a usput su zviždali u pištaljke i pravili buku. Protestni skup i vožnja biciklima su protekli mirno.
Čačak SNS Bačka Bačka Palanka žandarmerija Vrbas

