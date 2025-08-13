Crnogorska policija saslušala 14-godišnjaka zbog sumnje da je izazvao požar u okolini Podgorice

Insajder pre 44 minuta
Crnogorska policija saslušala 14-godišnjaka zbog sumnje da je izazvao požar u okolini Podgorice

Paralelno sa naporima da se ograniče požari širom zemlje, crnogorski nadležni organi rade i na identifikovanju odgovornih.

Tako je crnogorska policija saslušala 14-godišnjeg dečaka za koga se sumnja da je u selu Bezjovo, u blizini Podgorice, izazvao požar na imanju svojih roditelja, koji se kasnije proširio i zahtavio šire područje. Kako su saopštili iz crnogorske policije, od maloletnog lica i njegovih roditelja su u prisustvu službenika Centra za socijalni rad prikupljena obaveštenja, nakon čega je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se
