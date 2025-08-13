Godišnjica zločina u Goraždevcu – 22 godine bez pravde za ubijenu srpsku decu

Na današnji dan pre 22 godine u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji ubijeno je dvoje i ranjeno četvoro dece dok su se kupala u reci Bistrici, a za taj zločin niko nije odgovarao.

Ubijeni su Ivan Jovović (19) i Pantelija Dakić (13), a ranjeni Dragana Srbljak (13), Marko Bogićević (12), Bogdan Bukumirić (14) i Đorđe Ugrenović (20). Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju je u saopštenju navela da je to bio jedan od najmonstruoznijih zločina terorista nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji i da se na današnji dan čitav narod seća mučki ubijene i ranjene srpske dece u Goraždevcu. 'Poznata je ideologija koja stoji iza ovog zločina i to