Ko će, a ko neće biti na studentskoj listi – stavovi opozicije

Insajder pre 1 sat
Ko će, a ko neće biti na studentskoj listi – stavovi opozicije

Izbori još nisu raspisani. I dok je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će biti pre zakonskog roka, i dalje se licitira mogućim datumima – deo javnosti pominje kraj godine. Čeka se i studentska lista, ali je, kažu studenti, poznato da na njoj neće biti ni opozicije ni vlasti. Šta, na ovakve najave, kaže opozicija?

Da na studentskoj listi, koja je završena 99 odsto, neće biti lidera, jer žele da se odreknu kulta ličnosti, čuli smo od jednog studenta. I dok opozicione stranke podržavaju studente i njihove zahteve, nemaju jedinstven stav o tome kako treba izaći na izbore. Za predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa najbolje je da se pravi jedistvena lista. “Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Student FPN: Studentska lista 99 odsto završena, na njoj neće biti ni opozicije, ni vlasti

Student FPN: Studentska lista 99 odsto završena, na njoj neće biti ni opozicije, ni vlasti

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićIzbori

Politika, najnovije vesti »

Niko nije uplašen

Niko nije uplašen

Vreme pre 3 minuta
Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

Studenti i nastavnici FTN u Čačku dogovorili održavanje ispitnog roka

Insajder pre 3 minuta
Ko će, a ko neće biti na studentskoj listi – stavovi opozicije

Ko će, a ko neće biti na studentskoj listi – stavovi opozicije

Insajder pre 1 sat
Medvedev - Putinov verbalni snajperista

Medvedev - Putinov verbalni snajperista

Dojče vele pre 38 minuta
Pod oznakom poverljivo, Srbija unapređuje kinesku mrežu za video nadzor

Pod oznakom poverljivo, Srbija unapređuje kinesku mrežu za video nadzor

Slobodna Evropa pre 18 minuta