Ko će, a ko neće biti na studentskoj listi – stavovi opozicije

Izbori još nisu raspisani. I dok je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će biti pre zakonskog roka, i dalje se licitira mogućim datumima – deo javnosti pominje kraj godine. Čeka se i studentska lista, ali je, kažu studenti, poznato da na njoj neće biti ni opozicije ni vlasti. Šta, na ovakve najave, kaže opozicija?

Da na studentskoj listi, koja je završena 99 odsto, neće biti lidera, jer žele da se odreknu kulta ličnosti, čuli smo od jednog studenta. I dok opozicione stranke podržavaju studente i njihove zahteve, nemaju jedinstven stav o tome kako treba izaći na izbore. Za predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa najbolje je da se pravi jedistvena lista. “Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići