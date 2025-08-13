Protesti "Srbijo, probudi se" u više gradova, incidenti u Novom Sadu

Večeras se širom zemlje održava protest "Srbijo, probudi se" na koji su pozvali studenti u blokadi posle sinoćnih incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Incidenti u dva grada u Južnobačkom okrugu , izazvali su novu eskalaciju društvene krize koja traje duže od devet meseci. U toku dana direktor policije Dragan Vasiljević je istakao da je 'istina samo jedna' , a to je da je neko došao da napadne prostorije Srpske napredne stranke. Građani koji protestuju imaju drugačije viđenje istine - prema njima je policija pasivno posmatrala aktiviste SNS-a koji su demonstrante gađali flašama i pirotehničkim sredstvima.