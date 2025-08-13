Šta je sve policija bila dužna da preduzme sinoć i zaštiti građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a nije

Insajder pre 23 minuta
Šta je sve policija bila dužna da preduzme sinoć i zaštiti građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a nije

Ozbiljne količine pirotehničkih sredstava letele su noćas preko glava policajaca i ka građanima u Vrbasu. I prema Zakonu o policiji i prema Zakonu o javnom redu i miru, policija je imala dužnost da reaguje, oduzme sredstva napadačima i spreči dalju eskalaciju sukoba. Umesto toga, policija je dopustila incidente, uz više desetina povređenih, među kojima su i sami pripadnici MUP-a. Pukovnica policije u penziji i narodna poslanica Slavica Radovanović za Insajder ističe da “policajci koje vidimo na ulicama

Baklje, petarde, dimne bombe, vatrometi, maskirani muškarci, kamenje, zaleđene flaše, motke – pregršt razloga da policija momentalno reaguje i okonča jučerašnje skupove ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu i Bačkoj Palanci. “Kada je poletela prva petarda ili slično pirotehničko sredstvo prema drugoj strani, uopšte nije bitno koja je strana u pitanju – da li demonstranti ili pristalice SNS-a – trebalo je da pripadnici MUP-a istog trenutka
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Protest "Srbijo, probudi se" u više gradova širom zemlje

Protest "Srbijo, probudi se" u više gradova širom zemlje

Insajder pre 3 minuta
BLOG Protesti širom Srbije zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Skupovi već počeli u više gradova

BLOG Protesti širom Srbije zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Skupovi već počeli u više gradova

N1 Info pre 23 minuta
(BLOG) Na poziv studenata i zborova građani se u 20 časova okupljaju na Đačkom trgu, a aktivisti SNS-a su ispred stranačkih…

(BLOG) Na poziv studenata i zborova građani se u 20 časova okupljaju na Đačkom trgu, a aktivisti SNS-a su ispred stranačkih prostorija (VIDEO)

Glas Šumadije pre 23 minuta
Protesti u Srbiji: Blokirano nekoliko ulica u Beogradu, u Šidu, Somboru i Subotici skupovi podrške Vučiću i SNS

Protesti u Srbiji: Blokirano nekoliko ulica u Beogradu, u Šidu, Somboru i Subotici skupovi podrške Vučiću i SNS

Blic pre 3 minuta
BLOG UŽIVO Cela Srbija na nogama zbog napada u Vrbasu i Bačkom Petrovcu: Novosadski studenti upozoravaju da SNS sprema kutije…

BLOG UŽIVO Cela Srbija na nogama zbog napada u Vrbasu i Bačkom Petrovcu: Novosadski studenti upozoravaju da SNS sprema kutije vatrometa

Nova pre 23 minuta
BLOG Počeli protesti širom Srbije: Policija u više gradova čuva prostorije SNS-a

BLOG Počeli protesti širom Srbije: Policija u više gradova čuva prostorije SNS-a

Vreme pre 2 minuta
Novosađani počeli protest, pristalice SNS-a "čuvaju" prostorije u Stražilovskoj (FOTO, VIDEO)

Novosađani počeli protest, pristalice SNS-a "čuvaju" prostorije u Stražilovskoj (FOTO, VIDEO)

Moj Novi Sad pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaMUPSNSInsajderBačkaBačka PalankaVrbas

Ekonomija, najnovije vesti »

BLOG Protesti širom Srbije zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Skupovi već počeli u više gradova

BLOG Protesti širom Srbije zbog incidenata u Vrbasu i Bačkoj Palanci: Skupovi već počeli u više gradova

N1 Info pre 23 minuta
Protest "Srbijo, probudi se" u više gradova širom zemlje

Protest "Srbijo, probudi se" u više gradova širom zemlje

Insajder pre 3 minuta
Šta je sve policija bila dužna da preduzme sinoć i zaštiti građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a nije

Šta je sve policija bila dužna da preduzme sinoć i zaštiti građane u Vrbasu i Bačkoj Palanci, a nije

Insajder pre 23 minuta
Protesti u Srbiji: Blokirano nekoliko ulica u Beogradu, u Šidu, Somboru i Subotici skupovi podrške Vučiću i SNS

Protesti u Srbiji: Blokirano nekoliko ulica u Beogradu, u Šidu, Somboru i Subotici skupovi podrške Vučiću i SNS

Blic pre 3 minuta
(BLOG) Na poziv studenata i zborova građani se u 20 časova okupljaju na Đačkom trgu, a aktivisti SNS-a su ispred stranačkih…

(BLOG) Na poziv studenata i zborova građani se u 20 časova okupljaju na Đačkom trgu, a aktivisti SNS-a su ispred stranačkih prostorija (VIDEO)

Glas Šumadije pre 23 minuta