Tramp u sredu razgovara sa Zelenskim

Bela kuća je potvrdila da američki predsednik Donald Tramp planira u sredu da se onlajn sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim saveznicima, prenosi večeras BBC.

Kancelarija je takođe potvrdila ovaj sastanak za CBS. Poziv će se održati pre Trampovog sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Putin je o predstojećem sastanku sa Trampom razgovarao sa liderom Severne Koreje Kim Džong Unom. RIA novosti, prenoseći navode iz Kremlja, piše da su telefonom podelili informacije o samitu na Aljasci. Rusija i Severna Koreja su produbile svoje veze u oblasti bezbednosti otkako je počela invazija na