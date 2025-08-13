Uživo "Putin blefira!" Ovo su prve reči Zelenskog nakon sastanka sa Trampom: "Obećao je da će me zvati" (foto)

Kurir pre 19 minuta
Uživo "Putin blefira!" Ovo su prve reči Zelenskog nakon sastanka sa Trampom: "Obećao je da će me zvati" (foto)
Od najnovijeg Hronološki Na pitanje da li je promenio stav o predaji istočnog regiona Donbasa nakon današnjih pregovora, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je rekao da nije. „Moj stav se nije promenio jer je zasnovan na ukrajinskom ustavu, a ukrajinski ustav se nije promenio“, primetio je on. „Bilo koje pitanje koje se tiče teritorijalnog integriteta naše zemlje ne može se razmatrati bez poštovanja našeg naroda, volje našeg naroda i ukrajinskog ustava“, dodao
