Borba s požarima u Crnoj Gori i dalje traje, pokrenuta potraga za piromanima

Na više lokacija u Crnoj Gori požari su još uvek aktivni, teška situacija je u Kučima, Bioču, na Smokovcu, kao i na Kakanckoj gori. Policija u svim opštinama čuva kritične tačke, ali i dronovima kontroliše više lokacija, prenose crnogorski mediji.

U Crnoj Gori i dalje traje borba sa vatrenom stihijom. Vatra se tokom prethodne noći ponovo razbuktala u Piperima i Kučima kod Podgorice. Pod kontrolom je požar između Čanja i Buljarice , kao i požari kod Nikšića, Danilovgrada, Bijelog Polja i Šavnika. Direktor Uprave policije Lazar Ščepanović formirao je krizne policijske štabove u svim crnogorskim opštinama. Helikopter iz Mađarske je stigao i očekuje se da krene u akciju u Danilovgradu. Iz MUP su rekli da se