Ivica Dačić se obraća građanima Srbije

Potpredsednik Vlade Srbiјe i ministar unutrašnjih poslova Srbiјe Ivica Dačić obraća se građanima povodom nereda u Novom Sadu. - Osuđujemo akte nasilja.

Više puta smo upozoravali da odlazak ispred prostorija drugih stranaka ili na privatne adrese predstavlja rizik i opasnost po živote i imovine drugih lica - rekao je Dačić. Kako je istakao, policija je večeras morala da interveniše i ispostavi mir. - Nažalost, u Novom Sadu je po policijskim izveštajima došlo negde posle 20 sati do napada na građane koji su stajali, pripadnici Srpske napredne stranke, koji su stajali ispred svojih prostorija u Stražilovskoj ulici.