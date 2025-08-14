Danas počinje Gospojinski post Evo čega treba da se odreknete - važi za najstrožiji

Alo pre 58 minuta
Danas počinje Gospojinski post Evo čega treba da se odreknete - važi za najstrožiji

Pravoslavni vernici 28. avgusta obeležavaju jedan od dvanaest najvećih hrišćanskih praznika – Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, a prethodi mu Gospojinski post.

Gospojinski post počinje danas, u četvrtak 14. avgusta, na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su stradali mučeničkom smrću. Jedan od četiri velika posta stroži je od Božićnog i Apostolskog, a zbog velikog poštovanja prema Bogorodici, mnogi vernici doživljavaju ga kao i Vaskršnji. Gospojinski post je najmlađi. Uveden je u čast Majke Božije, koja je vreme pre upokojenja provela posteći, u miru, tišini i molitvi. Prvi put se pominje u spisima Teodora
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Danas se obeležavaju Sveti mučenici Makaveji, dan kad počinje Gospojinski post Sveti mučenici Makaveji

Danas se obeležavaju Sveti mučenici Makaveji, dan kad počinje Gospojinski post Sveti mučenici Makaveji

Volim Zrenjanin pre 38 minuta
Počinje Gospojinski post: Evo šta nikako ne smete da radite

Počinje Gospojinski post: Evo šta nikako ne smete da radite

Mondo pre 13 minuta
Počeo Velikogospojinski post, najkraći i jedan od najstrožijih

Počeo Velikogospojinski post, najkraći i jedan od najstrožijih

Sputnik pre 1 sat
Danas počinje Velikogospojinski post, jedan od najstrožijih, evo čega se treba pridržavati

Danas počinje Velikogospojinski post, jedan od najstrožijih, evo čega se treba pridržavati

Telegraf pre 1 sat
Počeo Velikogospojinski post - šta može da se nađe na trpezi

Počeo Velikogospojinski post - šta može da se nađe na trpezi

RTS pre 2 sata
Počinje dvonedeljni Gospojinski post

Počinje dvonedeljni Gospojinski post

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Ćuta: Sinoć mi policija bila na vratima, pretpostavljam da će me teretiti za napad na službeno lice

Ćuta: Sinoć mi policija bila na vratima, pretpostavljam da će me teretiti za napad na službeno lice

N1 Info pre 3 minuta
Carinske tenzije u Indiji i Švajcarskoj - kakva je pozicija Srbije

Carinske tenzije u Indiji i Švajcarskoj - kakva je pozicija Srbije

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Sve manje Amerikanaca pije alkohol

Sve manje Amerikanaca pije alkohol

Radio 021 pre 8 minuta
Studenti u blokadi: Vlast više i ne krije da želi građanski rat

Studenti u blokadi: Vlast više i ne krije da želi građanski rat

Bujanovačke pre 13 minuta
Studenti u blokadi: „Vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat“

Studenti u blokadi: „Vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat“

Nedeljnik pre 18 minuta