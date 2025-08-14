Danas počinje Gospojinski post Evo čega treba da se odreknete - važi za najstrožiji

Pravoslavni vernici 28. avgusta obeležavaju jedan od dvanaest najvećih hrišćanskih praznika – Uspenje Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina, a prethodi mu Gospojinski post.

Gospojinski post počinje danas, u četvrtak 14. avgusta, na Dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su stradali mučeničkom smrću. Jedan od četiri velika posta stroži je od Božićnog i Apostolskog, a zbog velikog poštovanja prema Bogorodici, mnogi vernici doživljavaju ga kao i Vaskršnji. Gospojinski post je najmlađi. Uveden je u čast Majke Božije, koja je vreme pre upokojenja provela posteći, u miru, tišini i molitvi. Prvi put se pominje u spisima Teodora