Uživo razbijene prostorije SNS u Novom Sadu Baklje i pirotehnika kod Generalštaba u Beogradu, topovski udari i na Novom Beogradu (foto,video)

Studenti u blokadi pozvali su na nove proteste u Beogradu i Novom Sadu, a okupljanja se organizuju i u Vrbasu, Kragujevcu, Kraljevu i drugim gradovima. Naziv protesta u Beogradu je "Večeras pucate po šavovima". Novi protest dolazi dan nakon što je eskaliralo nasilje u Novom Sadu gde su zapaljene prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja. Zvaničnici su saopštili da je sinoć povređeno 27 policajaca i između 70 i 80 građana.

Protest u Beogradu počeo je oko 20 časova i to na sledećim lokacijama: Manja grupa demonstranata oko 22 sata bacila je nekoliko topovskih udara i petardi na prostorije SNS na Novom Beogradu. Žandarmerija je reagovala i potisnula ih od Merkatora i oko 22 sata nalazili su se na samom kraju Ulice Džona Kenedija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se oko 22 sata i saopštio da je jedan pripadnik UKP teško povređen i da se nada da će "policija sutra bolje raditi