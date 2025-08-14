Koliko su cene trešnja, kajsija, malina i ostalog voća porasle u Srbiji ove godine?

Koliko su cene trešnja, kajsija, malina i ostalog voća porasle u Srbiji ove godine?

Analiza Narodne banke Srbije (NBS) pokazala je da su klimatske promene ove godine dovele do pada prinosa voća, i u Srbiji i u Evropi, što je uticalo na smanjenje ponude i drastično povećanje njihovih cena.

Prema podacima NBS, cene voća u Srbiji ovog juna najviše su u poslednjih osam godina upravo zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Najveći skok zabeležen je kod trešanja, čija je cena u junu porasla za čak 205 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine. Slede breskve sa rastom od 87 odsto, kajsije sa 70 odsto, jabuke sa 51 odsto, maline sa 50 odsto, limun sa 39 odsto i pomorandže sa 31 odsto. U analizi se ističe da su gotovo sve vrste voća u Srbiji pod velikim
