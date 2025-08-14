Infrastruktura železnice Srbije: Otklonjeni estetski nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Infrastruktura železnice Srbije u kratkom roku otklonila je estetske nedostatke na potpornom zidu kod Čortanovaca, bez uticaja na saobraćaj vozova, saopšteno je iz železničke službe, navodi se u saopštenju ove kompanije.

Nedavno otkriveni estetski nedostaci na potpornom zidu na oko dvesta metara od stare stanice Čortanovci ka Beškoj uspešno su uklonjeni u okviru redovnog održavanja infrastrukture. Za popravku su korišćeni elastična masa za zaptivanje i malter za reparaciju betonskih stubova. „Tokom aktivnosti na potpornom zidu nije bilo promena u saobraćaju vozova, koji se potpuno bezbedno odvijao“, navodi se u saopštenju. Pregled pukotine na potpornom zidu obavljen je 8. avgusta i