Infrastruktura železnice Srbije: Otklonjeni estetski nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Dnevnik pre 10 minuta
Infrastruktura železnice Srbije: Otklonjeni estetski nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Infrastruktura železnice Srbije u kratkom roku otklonila je estetske nedostatke na potpornom zidu kod Čortanovaca, bez uticaja na saobraćaj vozova, saopšteno je iz železničke službe, navodi se u saopštenju ove kompanije.

Nedavno otkriveni estetski nedostaci na potpornom zidu na oko dvesta metara od stare stanice Čortanovci ka Beškoj uspešno su uklonjeni u okviru redovnog održavanja infrastrukture. Za popravku su korišćeni elastična masa za zaptivanje i malter za reparaciju betonskih stubova. „Tokom aktivnosti na potpornom zidu nije bilo promena u saobraćaju vozova, koji se potpuno bezbedno odvijao“, navodi se u saopštenju. Pregled pukotine na potpornom zidu obavljen je 8. avgusta i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Nova pre 5 minuta
Infrastruktura Železnice: Otklonjeni nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Infrastruktura Železnice: Otklonjeni nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

RTS pre 50 minuta
Infrastruktura Železnice: Otklonjeni nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Infrastruktura Železnice: Otklonjeni nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

N1 Info pre 1 sat
Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Novi magazin pre 40 minuta
Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Radio sto plus pre 15 minuta
Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

NIN pre 15 minuta
Infrastruktura Železnice: Otklonjeni nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Infrastruktura Železnice: Otklonjeni nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Euronews pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Železnice Srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

JKP "Tržnica" NS organizuje licitaciju za zakup poslvnih prostora na pijacama

JKP "Tržnica" NS organizuje licitaciju za zakup poslvnih prostora na pijacama

RTV pre 0 minuta
Masovni protesti sinoć u Zrenjaninu ali i širom Srbije. Narod gubi strpljenje, raste bes i nepoverenje u vlast! Protesti u…

Masovni protesti sinoć u Zrenjaninu ali i širom Srbije. Narod gubi strpljenje, raste bes i nepoverenje u vlast! Protesti u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 0 minuta
Infrastruktura železnice Srbije: Otklonjeni estetski nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Infrastruktura železnice Srbije: Otklonjeni estetski nedostaci na potpornom zidu kod Čortanovaca

Dnevnik pre 10 minuta
Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Infrastrukture železnice Srbije: Sanirana pukotina na potpornom zidu na pruzi kod Čortanovaca

Nova pre 5 minuta
Kako zaštititi kućne ljubimce od krpelja

Kako zaštititi kućne ljubimce od krpelja

RTV pre 1 sat