uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas izrazio spremnost da se povuče iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje IDF

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, BBC,
Palestinski militantni pokret Hamas izrazio je spremnost da povuče svoje borce iz Pojasa Gaze u zamenu za povlačenje izraelskih trupa na dogovorene tačke, preneo je TV kanal Al Arabija pozivajući se na neimenovane, dobro obaveštene izvore.

U izveštaju se navodi se da je delegacija Hamasa u Kairu prenela egipatskim posrednicima svoje predloge za mogući sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gazi. Prema njihovim rečima, pokret je zahtevao pisani sporazum sa Izraelom koji bi uključivao međunarodne garancije da će se izraelski planovi za okupaciju Gaze okončati i da se vojne akcije neće nastaviti, prenosi ruska novinska agencija TASS. Izvori su takođe naveli da Egipat razvija plan za sveobuhvatni mirovni
