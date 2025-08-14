Nekadašnji direktor VBA: Otkud Kobre u prostorijama SNS-a, nezakonito obezbeđuju Vučevića

N1 Info pre 14 minuta  |  Sara Sekulić
Nekadašnji direktor VBA: Otkud Kobre u prostorijama SNS-a, nezakonito obezbeđuju Vučevića
Nekadašnji direktor Vojnoobaveštajne agencije (VBA) Momir Stojanović ocenio je za portal N1, povodom incidenata kod prostorija SNS u Novom Sadu kada je zastavnik Vojske ispalio hice u vazduh, da je ponovo zloupotrebljena jedinica Kobri. "Da nije došlo do toga, ne bi se pripadnici Kobre našli sinoć sa Milošem Vučevićem u prostorijama SNS i ne bi bili navodno izloženi napadima", dodaje. Direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić rekao
