UŽIVO: Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu

Radio 021 pre 7 minuta  |  021.rs
Dan nakon velikih sukoba, u Novom Sadu se održava novi protest. Demolirane su prostorije SNS na Bulevaru oslobođenja i u Stražilovskoj ulici.

22.15 - Pogledajte kako izgledaju ruinirane prostorije SNS-a u Stražilovskoj. 22.05 - Demolirane su prostorije SNS u Stražilovskoj ulici. Učesnici su produžili ka centru grada. Demonstranti demoliraju još jedne prostorije Srpske napredne stranke, u Stražilovskoj ulici. #NoviSad pic.twitter.com/CmJP6vpVmg — Radio 021 (@Radio021) August 14, 2025 22.00 - Veliki broj demonstranata se okupio kod prostorija SNS-a u Stražilovskoj ulici. Na ovom mestu su u sredu počeli
Ključne reči

Novi SadSrpska napredna strankaSNSBIATwitterVrbasMiloš Vučević

