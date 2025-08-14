Partizan vodi 2:1 u Edinburgu

RTV pre 7 minuta  |  RTS, RTV, Tanjug
EDINBURG - Fudbaleri Partizana igraju protiv Hibernijana u Edinburgu revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Trenutni rezultat 2:1 za Partizan, strelci Vukotić u 17. i Milošević u 44. minutu.

U prvom meču bilo je 2:0 za Hibernijan, pa će drugo poluvreme biti odlučujuće za plasman u plej-of Ligu konferencija. Partizan je na Ister Roudu poveo golom Milana Vukotića u 17. minutu. Vukotić je sa više od 25 minutu raspalio po lopti i poslao je u gornji ugao. Prednost "crno-belih" je duplirao Jovan Milošević u 44. minutu, posle dodavanja Marija Jurčevića je šutirao sa oko 15 metara, a lopta je prošla kriz ruke golmana domaće ekipe i završila u mreži. - Trener
