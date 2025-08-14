Počinje dvonedeljni Gospojinski post

Počinje dvonedeljni Gospojinski post

BEOGRAD - Danas počinje dvonedeljni Gospojinski post, koji je najkraći od četiri velika godišnja posta, a u narodu je poznat još i kao Uspenski i ustanovljen je u čast Bogomajci, zbog čega se veruje da je posebno značajan za žene i za majke, pa se vernici i vernice pričešćuju na Veliku Gospojinu.

Gospojinski post priprema vernike za proslavu Uspenja Presvete Bogorodice, poznatog kao Velika Gospojina. Post se završava 28. avgusta po novom kalendaru, na Veliku Gospojinu, ali ako ovaj praznik padne u sredu ili petak, onda se ne mrsi ni tog dana, već se jede riba. Ovaj post, koji traje 14 dana, počinje na praznik Svetih mučenika Makaveja i smatra se jednim od najstrožih postova u pravoslavnoj tradiciji, posebno značajnim za žene. Tokom Gospojinskog posta,
