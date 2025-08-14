Osuđenik za ubistvo Brisa Tatona među pristalicama srpskih vlasti

Slobodna Evropa pre 1 sat
Osuđenik za ubistvo Brisa Tatona među pristalicama srpskih vlasti

Osuđenik za ubistvo francuskog fudbalskog navijača Brisa Tatona, Đorđe Prelić, bio je među pristalicama Srpske napredne stranke (SNS), partije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u takozvanom "Ćacilendu" u centru Beograda.

Prelića, poznatog pod nadimkom Prela, zabeleželi su mediji (televizija N1), u noći 13. avgusta, tokom protesta koji su, osim u još nekoliko desetina gradova u Srbiji, održani i u Beogradu. Sukobi su izbili između antivladinih demonstranata, pristalica naprednjaka, kao i pripadnika policije, sa povređenima na svim stranama. Tokom večeri Aleksandar Vučić pridružio se prisutnima u od policije obezbeđenoj zoni "Ćacilenda", na prostoru između Predsedništva i Skpuštine
