Istorijski susret Putina i Trampa: Sudbina sveta se rešava na Aljasci

Sputnik pre 1 sat
Istorijski susret Putina i Trampa: Sudbina sveta se rešava na Aljasci

Svi putevi novinara i diplomata Rusije i Amerike vode na Aljasku, gde će u petak biti održan samit Rusije i SAD. Ovaj istorijski događaj portal Sputnjik će pratiti uživo od ranog jutra, a obraćanje dva lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa možete gledati uz prevod na srpski jezik od 21.30.

Prvi ruski vladin avion Il-96, koji je poleteo sa aerodroma Vnukovo u Moskvi, sleteo je u Enkoridž, pokazuju podaci servisa Flightradar. Kako pišu ruski mediji, u njemu bi se mogla nalaziti grupa koje se bavi pripremom samita predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Drugi avion sa 52 novinara ruskih medija poleteo je iz Moskve u 17.30. Na aerodromu novinare je sačekao Il-96, šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Među putnicima je i ruski
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Otkriveno tačno vreme kada se sastaju Tramp i Putin na Aljasci: "Glavna tema razgovora - ukrajina"

Otkriveno tačno vreme kada se sastaju Tramp i Putin na Aljasci: "Glavna tema razgovora - ukrajina"

Blic pre 58 minuta
Ruski vojni avion sleteo na Aljasku uoči samita Tramp-Putin

Ruski vojni avion sleteo na Aljasku uoči samita Tramp-Putin

Euronews pre 48 minuta
Putin i Tramp oči u oči! Predsednik Amerike: Postoji 25 odsto šansi da će sastanak s Putinom propasti! Rusi stigli na Aljasku…

Putin i Tramp oči u oči! Predsednik Amerike: Postoji 25 odsto šansi da će sastanak s Putinom propasti! Rusi stigli na Aljasku (video, foto)

Kurir pre 38 minuta
Rat - dan 1.268: Rusi stigli na Aljasku; Jaki udari na frontu; Tramp otkrio namere susreta sa Putinom

Rat - dan 1.268: Rusi stigli na Aljasku; Jaki udari na frontu; Tramp otkrio namere susreta sa Putinom

B92 pre 9 minuta
Britanski mediji: Tramp bi da ponudi Putinu nešto što je već uzeo, pominju se resursi Aljaske i delovi za avione

Britanski mediji: Tramp bi da ponudi Putinu nešto što je već uzeo, pominju se resursi Aljaske i delovi za avione

Euronews pre 2 sata
Tramp veruje da je Putin spreman na dogovor: Ukrajina i Rusija će morati da podele stvari

Tramp veruje da je Putin spreman na dogovor: Ukrajina i Rusija će morati da podele stvari

Nedeljnik pre 2 sata
Tramp: Putin i Zelenski mogu da se dogovore oko Ukrajine

Tramp: Putin i Zelenski mogu da se dogovore oko Ukrajine

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaAerodromRusijaDonald TrampSputnik V

Svet, najnovije vesti »

(Video) Ova fotografija iz Grčke oduševila svet: Mladić sa ovcom u naručju na motoru prolazi kroz vatru i dim postao je simbol…

(Video) Ova fotografija iz Grčke oduševila svet: Mladić sa ovcom u naručju na motoru prolazi kroz vatru i dim postao je simbol humanosti

Blic pre 13 minuta
(Video) Haos u pireju: Stotine demonstanata opkolili izraelski kruzer: "Oni ovde nisu poželjni"

(Video) Haos u pireju: Stotine demonstanata opkolili izraelski kruzer: "Oni ovde nisu poželjni"

Blic pre 48 minuta
Penzionera tukao lancem, pa ga pesničio po glavi: Užas u Zagrebu: Pao na zemlju, on nastavio ga za zlostavlja

Penzionera tukao lancem, pa ga pesničio po glavi: Užas u Zagrebu: Pao na zemlju, on nastavio ga za zlostavlja

Blic pre 1 sat
(Foto) misteriozna nesreća: Vozilo potpuno uništeno, a od vozača ni traga ni glasa: "Nemoguće je da neko ovo preživi"

(Foto) misteriozna nesreća: Vozilo potpuno uništeno, a od vozača ni traga ni glasa: "Nemoguće je da neko ovo preživi"

Blic pre 1 sat
Novi potres kod kamčatke: Panika na Ruskom dalekom istoku, tlo se ne smiruje, zemljotres jačine 5,2 Rihtera uznemirio građane!…

Novi potres kod kamčatke: Panika na Ruskom dalekom istoku, tlo se ne smiruje, zemljotres jačine 5,2 Rihtera uznemirio građane!

Blic pre 1 sat