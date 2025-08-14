Istorijski susret Putina i Trampa: Sudbina sveta se rešava na Aljasci

Svi putevi novinara i diplomata Rusije i Amerike vode na Aljasku, gde će u petak biti održan samit Rusije i SAD. Ovaj istorijski događaj portal Sputnjik će pratiti uživo od ranog jutra, a obraćanje dva lidera Vladimira Putina i Donalda Trampa možete gledati uz prevod na srpski jezik od 21.30.

Prvi ruski vladin avion Il-96, koji je poleteo sa aerodroma Vnukovo u Moskvi, sleteo je u Enkoridž, pokazuju podaci servisa Flightradar. Kako pišu ruski mediji, u njemu bi se mogla nalaziti grupa koje se bavi pripremom samita predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Drugi avion sa 52 novinara ruskih medija poleteo je iz Moskve u 17.30. Na aerodromu novinare je sačekao Il-96, šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova. Među putnicima je i ruski