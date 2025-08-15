Vučić: Političke kolovođe van Srbije žele da je sruše – država je jača od svih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su protesti i nemiri u zemlji najvećim delom izazvani spolja, a da političke kolovođe sede van Srbije, sa ciljem da je destabilizuju i sruše.

Gostujući na RTS-u, Vučić je ocenio da bezbednosna situacija u zemlji ne može da ga zadovolji, jer nemiri utiču na život svakog građanina i usporavaju ekonomski rast. „Imamo manji PDV, manji broj turista upravo zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemira koje neko izaziva, što je najvećim delom, da budemo iskreni, podstaknuto spolja“, rekao je Vučić. On je optužio opoziciju da ne želi vlast na slobodnim izborima, već putem nasilja, dodajući da su