UŽIVO Rapsodija na "Marakani" - poništen gol!

B92 pre 17 minuta
Crvena zvezda i Pafos se u Beogradu sastaju u prvom meču plej-ofa za grupnu fazu Lige šampiona. Utakmicu pratite uživo uz B92.sport (21.00).

Ovo će biti prvi duel Crvene zvezde i Pafosa u istoriji tih klubova, a do njega je došlo nakon što su crveno-beli u kvalifikacijama dosad prošli Linkoln i Leh, a Kiprani Makabi Tel Avivi i Dinamo Kijev. Zvezda nije poražena na domaćem terenu u svim takmičenjima još od grupne faze Lige šampiona 21. januara ove godine i duela protiv PSV-a (3:2). Revanš, odnosno drugi meč dvomeča, zakazan je za nedelju dana u Limasolu. Utakmicu sa stadiona "Rajko Mitić" ispratite
Crvena ZvezdaLiga ŠampionaMarakanaB92KijevMakabiDinamo Kijev

