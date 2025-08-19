UŽIVO Rapsodija na "Marakani" - poništen gol!

Crvena zvezda i Pafos se u Beogradu sastaju u prvom meču plej-ofa za grupnu fazu Lige šampiona. Utakmicu pratite uživo uz B92.sport (21.00).

Ovo će biti prvi duel Crvene zvezde i Pafosa u istoriji tih klubova, a do njega je došlo nakon što su crveno-beli u kvalifikacijama dosad prošli Linkoln i Leh, a Kiprani Makabi Tel Avivi i Dinamo Kijev. Zvezda nije poražena na domaćem terenu u svim takmičenjima još od grupne faze Lige šampiona 21. januara ove godine i duela protiv PSV-a (3:2). Revanš, odnosno drugi meč dvomeča, zakazan je za nedelju dana u Limasolu. Utakmicu sa stadiona "Rajko Mitić" ispratite