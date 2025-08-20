Srpski sportisti u fokusu: pad Lajovića i Cicipasa, pripreme košarkaša i poraz Crvene zvezde od Pafosa

Naslovi.ai pre 27 minuta
Srpski sportisti u fokusu: pad Lajovića i Cicipasa, pripreme košarkaša i poraz Crvene zvezde od Pafosa

Analiza aktuelnih sportskih događaja: teniski porazi, košarkaške pripreme bez Trifunovića i Smailagića, te fudbalski izazovi Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u kvalifikacijama za Ju-Es open od Francuza Luke van Aša, dok je Stefanos Cicipas doživeo neočekivani poraz u Vinston-Sejlemu, što ukazuje na pad forme oba tenisera. Danas Sport klub Nova

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo bez Uroša Trifunovića i Alena Smailagića, koji zbog povreda neće biti deo tima. Selektor Svetislav Pešić objavio je konačni spisak, dok su mediji istakli Srbiju kao glavnog favorita za zlato na Evrobasketu. Telegraf Hot sport Sport klub B92

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su neočekivan poraz od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona na "Marakani" rezultatom 2:1, što je prvi poraz na domaćem terenu u evropskim kvalifikacijama posle devet godina. Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić ostaje optimističan pred revanš u Limasolu, a igrači poput Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića poslali su poruke podrške navijačima. Sputnik Mondo Sputnik Telegraf B92 Hot sport

Povezane vesti »

Ma, šta kažete?! Fiba objavila rezultate ankete: Evo ko osvaja Eurobasket 2025!

Ma, šta kažete?! Fiba objavila rezultate ankete: Evo ko osvaja Eurobasket 2025!

Kurir pre 31 minuta
Anketa Fibe - Srbija ogroman favorit za zlato, Jokić MVP

Anketa Fibe - Srbija ogroman favorit za zlato, Jokić MVP

RTS pre 1 sat
Uspešna noć za nama za srpske tenisere: Hamad Međedović i Miomir Kecmanović u osmini finala Vinston Sejlema! Ostaje na ostrvu…

Uspešna noć za nama za srpske tenisere: Hamad Međedović i Miomir Kecmanović u osmini finala Vinston Sejlema! Ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde ima novi klub – Menja državu, ali ne i ligu!

Hot sport pre 1 sat
Svetislav Pešić prelomio: Jedan igrač ‘precrtan’ – Mnogi su se iznenadili kada su videli o kome se radi! Ostaje na ostrvu…

Svetislav Pešić prelomio: Jedan igrač ‘precrtan’ – Mnogi su se iznenadili kada su videli o kome se radi! Ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde ima novi klub – Menja državu, ali ne i ligu!

Hot sport pre 1 sat
Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde…

Zvezdin poraz boli još više: Ovo se crveno-belima nije dogodilo skoro celu deceniju! Ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde ima novi klub – Menja državu, ali ne i ligu!

Hot sport pre 1 sat
Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde ima novi klub –…

Zvezdan Terzić veruje u pobedu: „Uveren sam da smo bolji tim od Pafosa“ ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde ima novi klub – Menja državu, ali ne i ligu!

Hot sport pre 1 sat
Spisak je kraći za jedno ime: Bek reprezentacije se vratio u klub i neće putovati na Evrobasket! Ostaje na ostrvu: Bivši…

Spisak je kraći za jedno ime: Bek reprezentacije se vratio u klub i neće putovati na Evrobasket! Ostaje na ostrvu: Bivši vezista Zvezde ima novi klub – Menja državu, ali ne i ligu!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKošarkaCrvena ZvezdaEvropsko prvenstvoSvetislav PešićLiga ŠampionaDušan LajovićStefanos Cicipas

Sport, najnovije vesti »

Srpski sportisti u fokusu: pad Lajovića i Cicipasa, pripreme košarkaša i poraz Crvene zvezde od Pafosa

Srpski sportisti u fokusu: pad Lajovića i Cicipasa, pripreme košarkaša i poraz Crvene zvezde od Pafosa

Naslovi.ai pre 27 minuta
Zvezda se oprostila od Branka Lazića

Zvezda se oprostila od Branka Lazića

Danas pre 11 minuta
Tare umesto Vlahovića naciljao "zver" iz Bundeslige, Milan dobija napadača iz snova?

Tare umesto Vlahovića naciljao "zver" iz Bundeslige, Milan dobija napadača iz snova?

Sportske.net pre 11 minuta
Zvanično - Crvena zvezda se rastala sa Brankom Lazićem!

Zvanično - Crvena zvezda se rastala sa Brankom Lazićem!

Sportske.net pre 36 minuta
Vučić odgovorio na uvrede sa Marakane: „Neki nisu lojalni nikome i ničemu – oni valjda misle da imaju pravo…“

Vučić odgovorio na uvrede sa Marakane: „Neki nisu lojalni nikome i ničemu – oni valjda misle da imaju pravo…“

Nova pre 41 minuta