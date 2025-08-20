Srpski sportisti u fokusu: pad Lajovića i Cicipasa, pripreme košarkaša i poraz Crvene zvezde od Pafosa

Naslovi.ai pre 27 minuta

Analiza aktuelnih sportskih događaja: teniski porazi, košarkaške pripreme bez Trifunovića i Smailagića, te fudbalski izazovi Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u kvalifikacijama za Ju-Es open od Francuza Luke van Aša, dok je Stefanos Cicipas doživeo neočekivani poraz u Vinston-Sejlemu, što ukazuje na pad forme oba tenisera. Danas Sport klub Nova

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo bez Uroša Trifunovića i Alena Smailagića, koji zbog povreda neće biti deo tima. Selektor Svetislav Pešić objavio je konačni spisak, dok su mediji istakli Srbiju kao glavnog favorita za zlato na Evrobasketu. Telegraf Hot sport Sport klub B92

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su neočekivan poraz od Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona na "Marakani" rezultatom 2:1, što je prvi poraz na domaćem terenu u evropskim kvalifikacijama posle devet godina. Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić ostaje optimističan pred revanš u Limasolu, a igrači poput Marka Arnautovića i Nemanje Radonjića poslali su poruke podrške navijačima. Sputnik Mondo Sputnik Telegraf B92 Hot sport